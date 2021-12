Maria De Filippi compleanno: le gaffe della conduttrice

Maria De Filippi compie 60 anni. La regina della televisione italiana, nel corso della carriera, ha commesso qualche gaffe simpatica e divertente.

Maria De Filippi, compleanno: la carriera

Maria De Filippi compie 60 anni. La regina della televisione italiana ha una carriera davvero molto importante, che coinvolge il suo passato e il suo presente.

Ha lavorato a tantissime trasmissioni televisive, come conduttrice, autrice e produttrice. Il suo impegno nei confronti del pubblico è davvero molto grande. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere sempre impeccabile, di pensare sempre ad ogni dettaglio e per questo ha commesso davvero pochissimi errori. Nonostante questo, anche lei ha commesso qualche simpaticissima gaffe.

Maria De Filippi, compleanno: le gaffe a Uomini e Donne

Maria De Filippi, nel corso della sua carriera, ha commesso qualche gaffe.

Ovviamente è normale, tenendo anche conto che trascorre la maggior parte del tempo all’interno degli studi televisivi. Una volta, durante Uomini e Donne, Maria De Filippi ha usato un brutto soprannome per rivolgersi a Gemma Galgani. Tina Cipollari ha sempre portato in studio un’installazione definita “mummia“, che rappresenta la dama del trono over. Durante una puntata, Maria De Filippi ha chiamato Gemma “mummia“, senza pensarci. Poi si è scusata. Sempre nella sua trasmissione pomeridiana, la conduttrice ha spesso sbagliato i nomi di corteggiatori e corteggiatrici, commettendo diverse gaffe.

In un’altra occasione, durante una sfilata, si è parlato di un certo Osvaldo che ha fatto da insegnante di ballo a Gemma Galgani. Maria De Filippi continuava a non capire chi fosse questo Osvaldo, ammettendo di pensare al marito di Orietta Berti e di non capire cosa c’entrasse.

Maria De Filippi, compleanno: le gaffe ad Amici e Tu si que vales

Anche ad Amici la conduttrice ha commesso diverse gaffe, complici anche coloro che lavorano o hanno lavorato in trasmissione, come Alessandra Celentano oppure Arisa.

Con quest’ultima, durante una puntata, c’è stata un’incomprensione esilarante. “Sto pensando che Lorella distribuisce bomboloni come se fossero pene, invece qua non arriva mai niente!” aveva dichiarato Arisa durante la puntata. “È pere” ha cercato di correggerla Maria De Filippi, avendo palesemente capito male. “No, pene, pene… intendo punizioni!” ha risposto Arisa. Maria De Filippi, dopo aver capito di aver commesso una gaffe, ha mandato avanti la trasmissione. In una vecchia puntata di Tu si que vales, Maria De Filippi aveva usato il kimono di un concorrente per pulire il pavimento, accasciandosi a terra dalle risate quando si è resa conto della gaffe che aveva fatto. In un’altra occasione, di fronte ad un mimo e giocoliere, Maria ha dovuto fare il portiere tra Zerbi e Scotti. “Dopo gliela dai” ha dichiarato Rudy Zerbi. “Che cosa?” ha chiesto la De Filippi, perplessa. “La palla, Maria, la palla” ha commentato Zerbi, sottolineando la gaffe maliziosa. Maria De Filippi è sempre pronta a far divertire il suo pubblico, anche con le sue gaffe!