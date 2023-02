La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto quanti lo hanno amato, in primis Maria De Filippi.

Un caro amico di famiglia ha sottolineato che la conduttrice è veramente provata dal suo decesso e da adesso in poi sarà “davvero sola”.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ricordato al meglio Maurizio Costanzo. La conduttrice ha accolto in studio uno dei migliori amici del conduttore, ovvero l’avvocato Giorgio Assumma. E’ stato lui a fare rivelazioni inedite su Maria De Filippi.

Assumma ha dichiarato:

Il migliore amico di Costanzo ha lanciato un appello importante, rivolto a quanti vogliono bene alla De Filippi e ne hanno voluto a Maurizio: la vedova non deve essere lasciata da sola.

Anche Mara Venier ha parlato del rapporto speciale che la De Filippi aveva con Costanzo:

“Maria con Maurizio aveva lo stesso rapporto protettivo che ho io con mio marito. ‘Smetti di fumare, di mangiare questo…’. Al di là del lavoro, che è tanto per noi e ci impegna parecchio, il centro della nostra vita è accudire i nostri mariti. Parte della nostra giornata è dedicata a loro. Quando Maurizio veniva da me, Maria mi chiamava e mi diceva ‘mettilo seduto e fagli bere acqua’. Per dire che quando imposti la vita col tuo compagno in questo modo e lui viene a mancare il vuoto è enorme“.