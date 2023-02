Maria De Filippi e il figlio Gabriele insieme alla camera ardente di Maurizio Costanzo: le immagini

La conduttrice insieme al figlio per rendere omaggio al marito scomparso ieri

Questa mattina, 25 febbraio, ha aperto presso il Campidoglio la camera ardente di Maurizio Costanzo, il celebre conduttore scomparso ieri mattina all’età di 84 anni.

Sono già tantissime le persone che si sono messe in fila per dare l’ultimo saluto al feretro del conduttore, che domani sarà trasportato presso la Chiesa degli artisti di Roma per i funerali: tra i presenti, ovviamente, anche tutti gli affetti più cari di Costanzo, compresa Maria De Filippi e il figlio adottivo Gabriele.

Le immagini di Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo

La presentatrice e il figlio si sono presentati alla camera ardente insieme pochi minuti fa, in abito nero.

Le immagini della loro partecipazione alle esequie sono toccanti e mostrano un lato materno della De Filippi che raramente si vede in televisione. I video diffusi da Local Team mostrano la conduttrice teneramente abbracciata al figlio, mentre lo consola accarezzandogli la testa. Qui sotto le prime immagini della partecipazione di Maria De Filippi alla camera ardente di Costanzo diffuse online.