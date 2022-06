Secondo indiscrezioni Maria De Filippi e Silvia Toffanin potranno collaborare nella nuova edizione di Amici.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti il futuro lavorativo di Maria De Filippi e Silvia Toffanin sarebbe destinato ad incrociarsi.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Stando a quanto riporta Dagospia molto presto Silvia Toffanin potrebbe vedersi affidare la conduzione pomeridiana di Amici a partire da settembre.

Sulla questione al momento non vi sono conferme ma è vero che il lavoro di Silvia Toffanin è decisamente aumentato nell’ultimo anno e a lei e alla moglie di Maurizio Costanzo sono stati affidati molti slot della programmazione che in precedenza appartenevano alla D’Urso. In tanti tra i fan del programma sperano di conoscere presto le novità riguardanti il programma e, soprattutto, il ruolo che andrà eventualmente ad acquisire la moglie di Pier Silvio Berlusconi.

I nuovi nomi di Amici

Secondo i rumor in circolazione tra i nuovi volti che caratterizzeranno il cast degli insegnanti ad Amici di Maria De Filippi vi sarebbe Michele Bravi. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma, sempre secondo i rumor, sarà lui il nuovo insegnante di canto al posto di Anna Pettinelli. I fan del programma sono in attesa di avere conferme a riguardo e intanto continuano a fioccare indiscrezioni sulle novità che riguarderanno la nuova edizione dello show televisivo.