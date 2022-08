Maria De Filippi: “Ecco cosa penso di Totti e Ilary”

Maria De Filippi ha rotto il silenzio sulla rottura più discussa dell'anno. Tutto quello che c'è da sapere.

Maria D Filippi ha commentato la rottura più discussa dell’estate, ossia quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti (che stavano insieme da oltre 20 anni).

Maria De Filippi: l’addio di Totti e Ilary

Come altri volti del mondo dello spettacolo anche Maria De Filippi ha rotto il silenzio su quella che, senza ombra di dubbio, è una delle rotture più discusse dell’anno, ossia quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

“Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”, ha dichiarato la celebre conduttrice.

La sfuriata a Tu sì que vales

Molto presto Maria De Filippi sarà in tv con la nuova edizione di Tu sì que vales e a tal proposito la stessa conduttrice ha svelato di aver avuto una vera e propria sfuriata.

La scena – stando a quanto da lei affermata – andrà in onda senza censure:

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta.

Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.