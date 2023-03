Maria De Filippi, il gesto per una collaboratrice durante il lutto per Costanzo

Ad un mese esatto dalla morte di Maurizio Costanzo, è spuntato un commovente aneddoto su Maria De Filippi. Proprio nelle ultime ore di vita del conduttore, la moglie ha fatto un gesto importante per una sua storica collaboratrice.

Mentre Maria De Filippi stava soffrendo per la morte di Maurizio Costanzo, nello studio di C’è posta per te andava in scena una bellissima sorpresa per una sua storica collaboratrice. A raccontare quanto accaduto è stato Davide Maggio, che ha ricevuto una lettera anonima. Si legge:

“In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perché lascia capire che tipo di donna sia”.

Proposta di matrimonio a C’è posta per te

La lettera prosegue:

“Una delle sue storiche componenti della redazione di C’è Posta per Te, Veronica, è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato una gigantesca sorpresa con un video da mostrarle mentre era al lavoro. Proprio nelle ore in cui Costanzo veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio e ha autorizzato la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è Posta per Te. Mettendo a disposizione sia gli operatori che la regia, con l’aiuto della redazione ha convinto la futura sposa di dover partecipare alle prove della puntata per le prove luci, l’hanno fatta sedere in studio per poi mandare in onda il video con la proposta di matrimonio, con tanto di uscita a sorpresa dello sposo”.

Maria, nonostante il dolore per Costanzo, ha fatto un bellissimo gesto per la sua collaboratrice.

Il cuore grande di Maria De Filippi

“Si è trattato di una delle cose più romantiche che abbiamo mai visto in quello studio (io lavoro per uno degli appalti), c’era gente commossa ovunque, il montaggio del video fatto da Ruffo è qualcosa che andrebbe proiettato al cinema. Spero possiate avere il video e dare questa notizia, perché il cuore dimostrato dalla De Filippi in un momento del genere sono qualcosa che il pubblico dovrebbe conoscere“, conclude la lettera anonima.