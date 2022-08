Maria De Filippi in vacanza: bikini e corpo da urlo a 60 anni

Maria De Filippi in vacanza: la conduttrice Mediaset in bikini sfoggia un corpo da urlo.

Maria De Filippi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a lavoro. La conduttrice di Uomini e Donne è stata pizzicata in barca ad Ansedonia, in bikini e con un corpo da urlo.

Maria De Filippi in vacanza

Lo scorso 5 dicembre, Maria De Filippi ha compiuto sessant’anni. Eppure, a guardare le foto del settimanale Chi, la conduttrice Mediaset sfoggia ancora il corpo di una ragazzina. La signora Costanzo è stata pizzicata in barca ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza. Ovviamente, non è sola. Con lei ci sono il marito Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele e il fratello Giuseppe.

Maria De Filippi in bikini: corpo da urlo a 60 anni

Come ogni estate, Maria ha scelto di trascorrere qualche settimana di relax ad Ansedonia. I paparazzi della rivista di Alfonso Signorini l’hanno beccata in barca, con un bikini di colore viola all’ultima moda. Alla soglia dei 61 anni, la De Filippi mostra un corpo da urlo. Tra un bagno in mare e la lettura di un buon libro, la presentatrice più amata della tv sta ricaricando le batterie per tornare in onda in forma come sempre.

Quando torna in tv Maria De Filippi?

Le registrazioni di Tu si que vales sono già iniziate, ma Maria tornerà in pianta stabile a Roma a fine agosto. Il primo programma a riaprire i battenti sarà Uomini e Donne, poi sarà la volta di Amici. Infine, la Queen Mary si dedicherà a C’è posta per te e a La Talpa, per la prima volta assegnato alla casa di produzione Fascino.