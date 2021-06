Maria De Filippi lascia Mediaset? La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi ha deciso di lasciare Mediaset? L'esito della decisione di Pier Silvio Berlusconi in merito alla conduttrice.

Maria De Filippi intende lasciare Mediaset? L’indiscrezioni è circolata nelle ultime ore in rete ma sembra che la celebre conduttrice abbia raggiunto un accordo con Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a rinnovarle il contratto.

Maria De Filippi: il presunto addio a Mediaset

Dopo le voci riguardanti un prestunto “ridimensionamento” di Barbara D’Urso a Mediaset sembra che, in vista dello scadere del contratto di Maria De Filippi, la famosa conduttrice abbia affrontato alcune questione con Pier Silvio Berlusconi, pronto a rinnovare l’accordo e a lasciare maggior autonimia a quella che, di fatto, è una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset. Maria De Filippi ha infatti all’attivo la conduzione di numerosi programmi: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, Temptation Island.

Maria De Filippi: la querela contro Pietro Delle Piane

Maria De Filippi avrebbe chiesto maggiore autonomia a Mediaset anche memore di quanto successo alcuni mesi fa con Pietro Delle Piane (fidanzato di Antonella Elia) contro cui la sua società ha sporto querela.

“La Società Fascino PGT apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a “Temptation Island” nel corso della trasmissione “Live non è la D’urso“, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ”E’ uno show, non è la vita.

Lì ho recitato un ruolo”, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma “Temptation Island”. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa”, aveva fatto sapere la società di Maria De Filippi con un comunicato ufficiale.

Maria De Filippi: la vita privata

In vista della chiusura estiva dei suoi programmi tv la conduttrice ha deciso di concedersi un periodo di meritata vacanza insieme ai suoi animali amici a 4 zampe. La conduttrice ovviamente trascorrerà gran parte del tempo insieme al marito, Maurizio Costanzo, e a suo figlio Gabriele, adottato con il conduttore nel 2004. “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare”, ha confessato la conduttrice in merito al loro primo incontro.