Maria De Filippi: “Mio figlio Gabriele? Ha preso una batosta, è di nuovo single”

Maria De Filippi ha rivelato che suo figlio Gabriele Costanzo sarebbe tornato single dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Maria De Filippi ha confessato dettagli e retroscena del suo lungo lockdown e ha fatto delle rivelazioni in merito a suo figlio Gabriele e a suo marito, Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi: il figlio Gabriele è single

Maria De Filippi ha parlato di quelle che sarebbero state per lei alcune difficoltà legate al lockdown e a seguire ha confessato che anche per suo figlio, Gabriele Costanzo, il periodo della quarantena obbligatoria per l’emergenza Coroanvirus non sarebbe stato semplice.

A detta della conduttrice infatti proprio la “chiusura forzata” in casa avrebbe portato alla perdita di alcuni equilibri tra il ragazzo e la sua fidanzata, che per questo avrebbero deciso di separarsi. “È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene.

Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”, ha dichiarato la conduttrice, da sempre molto legata a suo figlio.

Maria De Filippi: la vita privata del figlio

Gabriele Costanzo, unico figlio adottivo di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, è stato a lungo legato ad una ragazza di professione fashion stylist di nome Francesca Quattrini. La storia tra i due sembrava destinata a durare e invece, forse proprio a causa del lockdown, si sarebbero detti definitivamente addio.

Maria De Filippi: le novità di Maurizio Costanzo

La famosa conduttrice ha anche rivelato cosa penserebbe del nuovo incarico lavorativo affidato a suo marito Maurizio Costanzo, che è diventato responsabile delle strategie della comunicazione della Roma. La conduttrice ha svelato che inizialmente sarebbe stata preoccupata: “Quando me lo ha annunciato mi è preso un colpo, perché io, quando si tratta di lui, vado subito in modalità protettiva. Già vedevo scenari complicati, pressioni o stress inutili.

Invece sono arrivata a invidiarlo. Maurizio ha una curiosità pazzesca per tutto, in questo è profondamente diverso da me. Si diverte come un matto: ha scoperto gli speaker delle radio romaniste, gli si è aperto un mondo. La sera torna a casa felice come un ragazzino e parla ore con Gabriele con una passione incredibile. Io sto muta”, ha svelato.