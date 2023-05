La Fascino, società fondata da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo nel 1982, vanta guadagni di tutto rispetto. L’ultimo bilancio tocca cifre da capogiro.

Maria De Filippi: quanto guadagna la Fascino?

I numeri che registra Maria De Filippi fanno rabbrividire, non soltanto in termini di ascolto. La Fascino, società controllata al 50% da lei e al 50% dal defunto marito Maurizio Costanzo, nel 2022 ha registrato guadagni da record. Stando a quanto scrive ItaliaOggi.it, l’azienda fondata nel 1982 dalla De Filippi e Costanzo ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 75,3 milioni di euro, incrementando del 14,8% quelli dell’anno precedente.

Fascino: una gallina dalle uova d’oro

Rispetto al 2021, la Fascino ha incrementato i guadagni del 14,8%, con utili pari a 11,8 milioni, rispetto a 6,4 milioni dell’anno precedente. Il patrimonio della De Filippi, quindi, è passato da 33,2 milioni a 40 milioni. Su ItaliaOggi.it si legge:

“Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di Euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari”.

Dalla Fascino alla 21 Co

Fascino è l’ennesima vittoria di Maria De Filippi. Gli affari vanno alla grande e i suoi programmi ne sono la prova. Da Uomini e Donne a c’è Posta per te, passando per Tu Si Que Vales e Temptation Island: sono tutti campioni di ascolti. A questo piccolo patrimonio si deve aggiungere anche quello prodotto dalla casa discografica 21 Co, di cui la conduttrice possiede il 40% delle quote.