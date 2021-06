Nonostante l'emergenza Coronavirus Maria De Filippi ha chiuso il bilancio del 2020 in positivo per quanto riguarda i suoi show televisivi.

Dopo un breve periodo di stop Maria De Filippi ha continuato a condurre i suoi programmi anche nel pieno dell’emergenza Coronavirus dell’anno 2020: ecco quali sono stati i suoi guadagni.

Maria De Filippi: i guadagni

Nonostante le difficoltà riscontrate nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus i programmi di Maria De Filippi avrebbero gudagnato un utile pari a 6,39 milioni di euro.

Un dato ottenuto “contro ogni previsione”, come dichiarato dagli amministratori della Fascino (società appartenenti al 50% a Maria De Filippi e all’altro 50% da Mediaset). Nonostante la pandemia e l’emergenza sanitaria in atto, Maria De Filippi è riuscita a portare a compimento tutte le sue principali produzioni (ossia Amici, Uomini e Donne, eTemptation Island), inoltre anche il Maurizio Costanzo Show (guidato dal marito della conduttrice) è andato in onda come sempre con grosso favore di pubblico.

Maria De Filippi: le novità legate all’emergenza

A causa della pandemia da Coronavirus Maria De Filippi ha dovuto effettuare degli importanti cambiamenti all’interno dei suoi show televisivi (così come molti altri programmi tv). I presenti agli show hanno infatti dovuto rispettare le dovute misure di sicurezza ed evitare contatti ravvicinati. Maria De Filippi ha commentato la situazione affermando: “Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo.

Come cambierà la televisione? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso”.

Maria De Filippi: i rumor sull’addio Mediaset

Secondo indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe ridiscusso il suo contratto con Mediaset, che in futuro le lascerà maggiore autonomia in termini di organizzazione. Per un certo periodo sono circolate voci riguardanti un suo presunto addio all’emittente tv, ma la questione è stata presto smentita da fonti vicine alla conduttrice. In tanti sono curiosi di sapere quali saranno le novità nelle prossime stagioni degli show di Maria De Filippi, diventata ormai una delle vere e proprie “regine” dell’emittente tv guidata da Pier Silvio Berlusconi.