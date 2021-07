Maria De Filippi: relax al mare in Sardegna

Maria De Filippi è stata sorpresa dai paparazzi mentre si godeva il relax in spiaggia in Sardegna.

Maria De Filippi è stata paparazzata in Sardegna in vista della pausa estiva tra i suoi sempre più numerosi impegni di lavoro.

Maria De Filippi in Sardegna

Con un costume nero intero e un pareo, Maria De Filippi è stata paparazzata durante la sua ultima breve vacanza estiva in Sardegna.

Per la conduttrice si tratta di un breve periodo di pausa tra un impegno di lavoro e l’altro prima delle vere e proprie vacanze (ad Ansedonia, come ogni anno, in compagnia del marito Maurizio Costanzo). La conduttrice continua comunque a tenersi aggiornata sull’attuale programmazione tv e in particolare su Temptation Island, show di sua produzione condotto da Filippo Bisciglia. Sulla questione lo stesso Bisciglia ha dichiarato: “C’è sempre, assolutamente.

Maria De Filippi è costantemente presente: anche se a Roma, anche se di notte, lei c’è. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulle spalle“.

Maria De Filippi: il funerale di Raffaella Carrà

La conduttrice ha “posticipato” la sua partenza per la Sardegna per prendere parte alle esequie di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio a Roma a causa di un tumore. La conduttrice – così come altre personalità del mondo dello spettacolo – ha presenziato ai funerali e alla camera ardente allestita in Campidoglio. La conduttrice era stata ospite del progarmma di Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu, dove aveva raccontato molto della sua carriera e della sua vita privata.

Maria De Filippi: il ricordo di Raffaella Carrà

Dopo aver partecipato ai funerali della collega Maria De Filippi ha ricordato Raffaella Carrà con un commovente messaggio. “Un giorno mi ha detto: “Quando vieni all’Argentario giochiamo a burraco, sono certa che ti batto”. Anche io ne ero certa e ne sono certa ancora. Quando è venuta ad Amici, era tutto pronto: canzoni, coreografie…Si è seduta sugli scalini e mi ha detto: “Fammi vedere cosa hai preparato”. Ha visto e ha cambiato tutto come solo lei sapeva e sa fare. Le ho scritto per il suo compleanno e mi ha risposto con un semplice “Grazie”. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente – ha concluso la conduttrice Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre. Maria”, ha dichiarato la conduttrice, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.