Sabrina Ferilli, grande amica di Maria De Filippi, ha commentato in modo pungente i selfie in camera ardente: "Non si fa".

Hanno fatto il giro dei social le immagini che ritraggono Maria De Filippi in camera ardente, distrutta dal dolore per la morte del marito Maurizio Costanzo.

A destare indignazione sono stati alcuni fan che, indifferenti davanti alla disperazione della vedova, le hanno chiesto un selfie. La polemica si è accesa in un lampo e la stessa Sabrina Ferilli, grande amica della conduttrice, ha condannato il gesto.

Maria De Filippi e i selfie in camera ardente

Come si può chiedere un selfie in una camera ardente? Questa è la domanda che, nelle ultime ore, quasi tutti si stanno ponendo, dopo che Maria De Filippi è stata importunata da qualche fan maleducato mentre si trovava davanti alla bara del marito Maurizio Costanzo.

La conduttrice, nonostante il dolore, ha acconsentito alla foto, ma le immagini andate in diretta tv e diventate virali in un lampo hanno dato il via alla polemica.

Maria De Filippi e i selfie in camera ardente: le parole di Selvaggia Lucarelli

I selfie in camera ardente sono stati commentati da tutti, sia personaggi famosi che gente comune. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha dedicato un post Instagram alla faccenda. Ha scritto: “Il selfie con la vedova famosa.

Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanc*lo al primo telefono che vedevo“.

Maria De Filippi e i selfie in camera ardente: la reazione di Sabrina Ferilli

A commentare le parole di Selvaggia Lucarelli sui selfie in camera ardente è stata Sabrina Ferilli, grande amica di Maria De Filippi.

L’attrice ha scritto: “Se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io. Però almeno ti farei capire che non si fa”.