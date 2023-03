Maria De Filippi torna in studio a Amici: l'accoglienza del pubblico

A pochi giorni dalla scomparsa di suo marito Mauizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata a lavoro ad Amici e il pubblico del programma le ha riservato un’accoglienza speciale e commovente.

Maria De Filippi: il ritorno in studio

Dopo una pausa dal lavoro in tv dovuta all’improvvisa scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di buttarsi di nuovo a capofitto nel lavoro e in queste ore è tornata nello studio di Amici. Stando ai rumor in circolazione l’arrivo della conduttrice in studio sarebbe stato accompagno da un lungo e sentito applauso da parte del pubblico. La produzione dello show, secondo indiscrezioni, avrebbe espressamente chiesto al pubblico di non urlare o fare cori durante l’ingresso della conduttrice (cosa che avviene di solito in circostanze normali).

“Abbiamo saputo che è stato chiesto espressamente al pubblico di non esultare all’ingresso di Maria, ma di applaudire soltanto”, hanno fatto sapere alcune fonti vicine alla conduttrice.

Maria De Filippi è apparsa visibilmente provata nei giorni scorsi alla camera ardente e durante i funerali di Costanzo. La conduttrice ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto in questo momento per lei particolarmente doloroso ed è presto tornata al suo lavoro in tv per cercare di distrarsi.