Di recente ospite a Verissimo, Maria Elena Boschi ha confessato di sognare un figlio con Giulio Berruti, suo attuale compagno

Una Maria Elena Boschi decisamente inedita è quella apparsa alle telecamere di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha molto parlato del suo attuale compagno Giulio Berruti. L’Onorevole di Italia Viva ha di fatto ripercorso le tappe del loro amore, consolidatosi sempre più nel tempo e soprattutto nel corso della pandemia.

Se la coppia è rimasta a lungo nell’ombra, ora che la loro relazione è stato sdoganata l’ex ministro nel governo di Matteo Renzi ha dunque parlato dell’attore e regista romano in modo sincero e senza filtri.

Grazie a #silviatoffanin e @verissimotv per avermi dato l'opportunità di parlare di un pezzetto di me… e grazie soprattutto a voi per i bei messaggi che mi avete mandato ♥️

“Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma con la testa sono tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e la sua bontà”. Il sentimento che li unisce è così forte che Maria Elena Boschi sente vicino anche il momento di un figlio: “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio mi viene naturale pensarci, perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia.

Ogni tanto ne parliamo”.

L’ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Gentiloni ha tuttavia lasciato intendere che per il momento il matrimonio non è nei loro programmi. “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. Credo che l’importante sia avere accanto una persona che rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.