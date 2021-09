Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, amore a gonfie vele: i baci bollenti a Ponza

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati paparazzati mentre si abbandonavano a baci appassionati durante le loro vacanze a Ponza.

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti procede a gonfie vele e a quanto pare, durante le loro ultime vacanze a Ponza, i due si sarebbero scambiati baci bollenti incuranti dei paparazzi.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: la storia d’amore

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: i due sono stati paparazzati durante le loro vacanze a Ponza mentre si scambiavano baci bollenti e, secondo indiscrezion, le cose tra loro sarebbero sempre più serie. Al momento la coppia – che ha vissuto la liaison con il massimo riserbo – non ha parlato apertamente dei propri progetti per il futuro ma sono in tanti a credere che presto convoleranno a nozze.

L’ex ministro a tal proposito ha dichiarato: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due…”. L’attore le farà la fatidica proposta di nozze?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

I due sono usciti allo scoperto nel 2020 dopo mesi di avvistamenti. Il celebre attore ha confermato la liaison affermando: “Sì, sì sono innamorato“, e ancora: “Vi ringrazio ed è vero, avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo.

Ci sono delle foto, dei contatti, però non dico nulla di più”. In seguito i due sono stati avvistati anche durante le presentazioni in famiglia con i rispettivi genitori e oggi vivono la loro relazione alla luce del sole.

Maria Elena Boschi: l’amore per Berruti

La Boschi – che in passato ha affermato di essere riuscita a vivere le sue liaison sentimentali senza che esse trapelassero – ha confermato di provare un forte sentimento per Giulio Berruti e ha ammesso: “ E’ confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c’è ”.

La coppia ha sempre preferito vivere la propria vita privata con il massimo riserbo e al momento non hanno confessato quali sarebbero i loro progetti per il futuro. Prima dell’ex ministro l’attore è stato legato per circa 4 anni alla produttrice austriaca Francesca Kirchmair, ma la liaison si è conclusa in un nulla di fatto. Con Maria Elena Boschi l’amore è destinato a durare?