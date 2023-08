Maria Elena Boschi potrebbe essere incinta. La politica e il compagno Giulio Berruti sono stati beccati in un momento intimo e il gesto dell’attore non è passato inosservato.

Maria Elena Boschi è incinta?

Il settimanale Gente ha pizzicato Maria Elena Boschi e il compagno Giulio Berruti in vacanza insieme. I due, solitamente molto riservati e lontani dal chiacchiericcio, sono stati beccati in barca, a Formentera. Dopo un bel bagno si rilassano al sole ed è proprio in questo momento che i paparazzi hanno immortalato un gesto ambiguo da parte dell’attore.

Giulio Berruti: il gesto ambiguo

Berruti è stato fotografato proprio mentre accarezza il pancino di Maria Elena. E’ stato proprio questo dettaglio a far pensare che la Boschi possa essere incinta. D’altronde, né la capogruppo di Italia Viva e né tantomeno Giulio hanno mani nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

Maria Elena e Giulio: il desiderio di allargare la famiglia

Al momento, la Boschi non ha confermato o smentito di essere incinta. Anche Giulio non si è espresso in merito. La coppia, insieme da tre anni, ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi, confessando il sogno di allargare la famiglia. Berruti ha ammesso: “Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita“. Maria Elena ha aggiunto:

“Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.