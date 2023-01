Home > Video > Maria Elena Boschi: "Non è un comportamento all'altezza di una democrazia co... Maria Elena Boschi: "Non è un comportamento all'altezza di una democrazia come la nostra"

Maria Elena Boschi attacca il governo Meloni: "Noi ci lamentiamo per il modo irrispettoso, irriguardevole, persino indecente con cui avete trattato questo parlamento. Non è un comportamento all'altezza di una democrazia come la nostra."