Intervistata dal settimanale Vanity Fair, Maria Esposito si è raccontata un po’. La giovane attrice, diventata famosa per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha rivelato che viene da una famiglia semplicissima. Prima di essere presa per la serie tv, non aveva grandi ambizioni nel mondo del cinema. Non a caso, faceva un lavoro che non ha nulla a che fare con la recitazione: era estetista nel salone di bellezza di sua sorella e si occupava soprattutto di manicure. Maria ha esordito:

“Persone semplicissime. Mia mamma è casalinga, mio padre lavora in una fabbrica di borse, mia sorella fa l’estetista: lei ha sempre creduto in me. Nessuno ci crede veramente a questo successo, nessuno aveva mai pensato di poter avere soldi e successo. Io sto vivendo quello che ho sempre desiderato”.

La Esposito ha parlato anche del successo improvviso, tanto che non ha ancora metabolizzato di essere diventata una Vip. Ha dichiarato.

Com’è questa nuova vita? Surreale, è arrivato tutto all’improvviso dal nulla. Era una cosa che andava coltivata di più, ma è andata così, non ho ancora avuto il tempo di metabolizzare. Non c’è niente di più bello di quello che sto vivendo. Il calore delle persone è incredibile e io me lo sento tutto addosso, quando scendo in strada mi butto in mezzo alla gente, è bellissimo. Ci sono un sacco di ragazze che si vestono come Rosa Ricci qui a Napoli: incredibile.

Prima di superare i casting per Mare Fuori, Maria Esposito ha fatto anche il provino per L’Amica geniale. Ha raccontato: