Maria Giovanna Maglie: “Mentana sembra un maestro saggio che bacchetta gli alunni”

Maria Giovanna Maglie e le lodi della funzione di pungolo del collega sul Quirinale: “Mentana sembra un maestro saggio che bacchetta gli alunni”

Lei, Maria Giovanna Maglie, con lui di solito non è proprio tenera tenera ma stavolta ha riconosciuto uno dei meriti sommi di Enrico Mentana: “Sembra un maestro saggio che bacchetta gli alunni on deficit d’attenzione”. A cosa si riferisce la Maglie? All’operato del collega che con la sua Maratona fa i raggi x a tutti gli avvenimenti di grande respiro ed in particolare, in queste circostanze, al confuso ed asmatico voto per dare un nuovo inquilino al Colle del Quirinale.

Maria Giovanna Maglie fa l’elogio della funzione della Maratona di Mentana

E le non stop di Enrico Mentana a parere della Maglie hanno un merito che non è solo legato ad una crono gigante, ma al fatto che sul caso di specie di un “romanzo Quirinale” in credito di epilogo la funzione del conduttore di La7 diventa cruciale.

Mentana maestro con la bacchetta e Maria Giovanna Maglie che su Twitter gradisce

Quale? Quella che viene spiegata nell’elogio che su Twitter Maria Giovanna Maglie fa di Mentana.

Eccolo: “Io seguo sempre la Maratona Mentana quando non sono a mia volta in tv. Comunque la si pensi è un servizio che altri non hanno mai pensato di fare”. Poi la chiosa al curaro per la situazione per il Colle: “Quest’anno più che mai sembra un saggio maestro che deve bacchettare alunni con deficit d’attenzione“.

Il “deficit di attenzione” che Maria Giovanna Maglie imputa ai grandi elettori e il ruolo di Mentana

Chi sono gli “alunni con deficit d’attenzione”? Tutti i grandi elettori che stanno contribuendo a far si che la Maratona di Mentana abbia vita lunghissima e natura seriale, e che soprattutto stanno tenendo un paese intero in stallo messicano.