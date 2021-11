Maria Giovanna Maglie sul vaccino: “Troppe incertezze, non è l’arma finale”

Maria Giovanna Maglie cassa l'unicità del pensiero sul vaccino e prende spunto dalle molte letture sulla Omicron: “Troppe incertezze, non è l’arma finale”

Nello studio di Myrta Merlino a L’Aria che tira Maria Giovanna Maglie sul vaccino è lapidaria: “Troppe incertezze, non è certo l’arma finale”. In buona sostanza durante il programma televisivo la giornalista ha sottolineato come sul tema opinioni e letture contrastanti aiutino poco.

Maria Giovanna Maglie lapidaria sul vaccino mentre Galli era in collegamento

E la Maglie lo ha fatto esattamente nei minuti in cui Massimo Galli, in collegamento (difettoso) con lo studio, illustrava come sulla variante Omicron servisse attenzione ma non allarmismo e come la terza dose fosse un “ombrello buono” anche se magari incompleto per arginare anche l’ultimo ceppo.

Le obiezioni di Maria Giovanna Maglie al “pensiero unico” sul vaccino

Ha obiettato la Maglie, a cui Galli non ha potuto replicare per difficoltà nel collegamento: “Non è arrivato il momento di dire abbiamo quest’arma, impugniamola e fine.

L’Oms ci dice che la variante Omicron potrebbe riservarci sorprese terribili, altri dicono che ce l’avevamo da tre mesi, altri che non cambia niente”.

Borse crollate e opinioni contrastati: i dubbi di Maria Giovanna Maglie sul vaccino

E ancora: “Poi dicevano che bucava il vaccino e sono crollate le borse, non mi pare Myrta che ci sia questa certezza e questa unicità di opinioni sul vaccino. Per quanto tempo e da che cosa il vaccino ci preserva? È in vigore ancora un green pass che vale 12 mesi e che tra poco scenderà a 9”.

A quel punto la Merlino ha provato a far ripristinare il collegamento con Galli per girargli i dubbi della Maglie, ma invano.