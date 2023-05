Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio a Verissimo: “Tra noi 30 anni d’amore”

Galeotto fu un Capodanno dell’ormai lontano 1994 e la casa di un amico, Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati a Verissimo: “Tra noi 30 anni d’amore”. La bella attrice e l’uomo della sua vita hanno spiegato a Silvia Toffanin il segreto di un rapporto durevole e la Cucinotta e il marito Giulio hanno perciò parlato senza filtri a Verissimo della loro storia d’amore, lunga quasi trent’anni.

Cucinotta e il marito Giulio a Verissimo

E l’attrice ha spiegato come e quando avvenne il colpo di fulmine: “Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994 a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione”. Poi Cucinotta spiega: “Mi sembrava il classico ragazzino un po’ viziato. Ho pensato: ‘Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte”. Ma Giulio era tutt’altro che un ragazzino viziato, era un uomo caparbio e sicuro di sé, di certo sicuro di voler occupare un posto nel cuore di quella donna. Ed ha rivelato con ironia alla Toffanin: “Dopo 27 giorni di corteggiamento, è crollata”.

Non sono mancati i momenti difficili

Tutto questo anche se nella lunga storia d’amore tra i due non sono certo mancati momenti difficili. “Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto. A un certo punto eravamo diventati quasi due estranei“. Però tutto è andato benone e i due si amano ancora moltissimo, come ha chiosato Giulio: “Se stiamo insieme da trent’anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori. Poi l’altro dono è nostra figlia Giulia“.