Maria Grazia Cucinotta sostituita da Melissa Satta: lo sfogo via social

Maria Grazia Cucinotta ha confessato la sua amarezza per esser stata fatta fuori dal progetto Missione Beauty insieme al suo amico e parrucchiere Antonio.

Il programma, che andrà in onda da fine settembre, sarà condotto da Melissa Satta. Maria Grazia Cucinotta ha confessato che lei e una produttrice Rai avrebbe discusso a proposito del progetto e che i rapporti – con quelli che lei credeva essere amici – si sarebbero inesorabilmente deteriorati.

“A un certo punto Chiara mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer”, ha dichiarato l’attrice in merito alla produttrice Rai e al suo amico, Antonio, ideatore del programma.

“Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo”, ha dichiarato la Cucinotta, che a seguire ha sollevato da ogni responsabilità la Rai affermando: “La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo.

Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata (…) Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina. Non ci siamo tutelati, avremmo dovuto depositare il progetto ma ero convinta di lavorare con degli amici”. Ciò che più ha mortificato l’attrice è il modo in cui sarebbe stato trattato il suo amico: “L’idea e il sogno erano suoi.

Così l’hanno mortificato”.

Maria Grazia Cucinotta: il programma tv

Melissa Satta sostituirà Maria Grazia Cucinotta alla conduzione Missione Beauty, che avrà inizio da fine settembre su Rai2. Al fianco della conduttrice ed ex velina saranno presenti Manuele Mameli ed Elisa Rampi, entrambi celebri hair stylist e make up artist.

Maria Grazia Cucinotta: la vita privata

Dal 1995 Maria Grazia Cucinotta è sposata con Giulio Violati, padre di sua figlia Giulia (nata nel 2001).