Maria Laura De Vitis ha espresso il suo giudizio sul percorso di Luca Daffrè a Uomini e Donne. Secondo l’ex fidanzata di Paolo Brosio, il ragazzo ha fatto una scelta “forzata“.

Maria Laura De Vitis sulla scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne

Ai tempi della loro avventura all’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè hanno iniziato una conoscenza che non è mai andata oltre. I due non sono arrivati neanche al bacio e dopo l’esperienza in tv non si sono più visti. Quando il ragazzo è diventato tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzata di Paolo Brosio avrebbe voluto scendere in studio per corteggiarlo, ma poi ha cambiato idea. Nelle ultime ore, Maria Laura ha parlato della scelta di Luca, giudicandola “forzata“.

Maria Laura De Vitis boccia la scelta di Luca

Tramite il suo profilo Instagram, la De Vitis ha così commentato la scelta di Luca a Uomini e Donne:

“Il trono più veloce della luce. Peccato per lui perché si meritava di trovare l’amore. Ma secondo me ha fatto una scelta forzata e affrettata. Mi dispiace che non sia andata bene con la ragazza ma era prevedibile dai. L’unica cosa che mi fa strano è che non si siano dati nemmeno il tempo e la possibilità di conoscersi veramente, visto che nel programma avevano fatto due esterne in croce e dopo una settimana dalla scelta già avevano ufficializzato la rottura. Boh, contenti loro”.

Luca Daffrè e Alessandra: la relazione è durata solo 8 giorni

Maria Laura non ha tutti i torti: la relazione tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è durata soltanto 8 giorni. Dopo l’annuncio della rottura, i due si sono scambiati frecciatine social al vetriolo, ma la versione più papabile sembra proprio quella della De Vitis: la scelta è stata “forzata e affrettata“.