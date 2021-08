Maria Letizia Del Dotto scomparsa a Lucca: avviate le ricerche della 22enne

Della giovane non si hanno più notizie ormai da oltre un giorno. Ricerche in corso per trovare la ragazza scomparsa a Lucca.

La giovane Maria Letizia Del Dotto è scomparsa nelle scorse ore e da allora non si hanno più sue notizie. Al momento della giovane non si saprebbe ancora nulla dalla giornata di lunedì 30 agosto 2021. La notizia è stata diffusa da La Nazione che ha fornito i dettagli sulla vicenda.

Maria Letizia Del Dotto è alta 172cm, ha i capelli biondi e gli occhi verdi o azzurri. Per qualsiasi segnalazione la prefettura ha chiesto di contattare le forze dell’ordine. La denuncia è stata fatta dai familiari della ragazza.

La scomparsa della giovane è stata denunciata dai familiari che si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine. Al momento della scomparsa indossava un vestito di color verde, sandali neri e una borsa bordeaux.

Chiunque dovesse avere notizie della giovane potrà contattare il 112 oppure l’associazione Penelope Toscana. Le ricerche delle forze dell’ordine continuano senza sosta.

Al momento non vi sarebbero ulteriori dettagli su dove possa trovarsi la giovane. In ogni caso le persone che hanno denunciato la scomparsa di Maria Letizia hanno fornito tutti i dettagli sulla giovane che ha 22 anni e che è scomparsa da Lucca.