Maria Mesi: chi è la ex amante di Matteo Messina Denaro

Nuovi nomi nel registro degli indagati intorno alla figura del superlatitante Matteo Messina Denaro.

Spuntano ora quelli di Maria Mesi, ex amante del mafioso, e di suo fratello Francesco: negli anni, avrebbero favorito la latitanza del boss mafioso. Perquisita stamattina la loro abitazione a Bagheria (PA).

L’accusa di favoreggiamento

Che qualcuno abbia aiutato Matteo Messina Denaro a nascondersi per trent’anni non è mai stato un segreto. Ma, a due settimane dall’arresto del boss di Castelvetrano, sembra che dietro alla sua latitanza ci sia un lungo elenco di nomi, in cui compaiono adesso anche quelli di Maria e Francesco Mesi.

Dopo il sequestro di vari computer e telefoni, a occuparsi della perquisizione della loro casa sono stati i carabinieri del Ros.

Maria Mesi già arrestata nel 2000

Già nel 2000, i due fratelli erano stati indagati per aver favorito la latitanza del boss: seguendo lei, i poliziotti confidavano di arrivare allo stesso Matteo Messina Denaro. Dai tabulati telefonici gli investigatori erano riusciti a scoprire che riceveva chiamate da cellulari in uso al boss, ma lei negò la loro relazione e, in sede di interrogatorio, affermò al cospetto degli agenti della polizia di conoscere il latitante esclusivamente per motivi professionali.

Al termine dell’inchiesta, Francesco Mesi patteggiò la pena, mentre per l’allora amante del boss scattarono le manette.