Maria Monsé contro le sorelle Selassié: il commento sulla rottura con Manuel Bortuzzo è al vetriolo.

Maria Monsé non ha mai amato le sorelle Selassié e nelle ultime ore ha ribadito ancora una volta il suo pensiero. Ospite di Isola Party, ha sganciato le ennesime frecciatine rivolte a Lulù, Clarissa e Jessica, commentando anche la rottura tra la fatina e Manuel Bortuzzo.

Maria Monsé contro le sorelle Selassié

Ospite di Isola Party, Maria Monsé è tornata ad attaccare le sorelle Selassié. In primo luogo ha commentato la rottura tra Lulù e Manuel Bortuzzo, sottolineando che lei si aspettava l’addio fin dall’inizio. Non ha mai creduto nella loro relazione, specialmente per via del carattere della principessa etiope. La Monsé ha dichiarato:

“Io mi aspettavo assolutamente la loro rottura. Io sono stata colei che da subito diceva che non sarebbero andati avanti. In tempi non sospetti, quando andavo ospite a Mattino 5, dicevo che si sarebbero lasciati e loro mi dicevano ‘no Maria ma cosa dici’. Non avevo dubbi che sarebbe finita. Manuel è un ragazzo d’oro, carinissimo con me e tutti. Lulù tutto l’opposto e penso sia una cosa radicata nelle sorelle. Tutte e tre dicono parolacce e cose brutte. Mi sono ritrovata loro tre impazzite contro di me”.

Maria ha proseguito il suo ragionamento tornando ai tempi del GF Vip, quando, a suo dire, Lulù ha provocato Manuel in tutti i modi.

Le parole sull’inizio della storia tra Lulù e Manuel

La Monsé ha proseguito raccontando di un approccio eccessivo. Ha dichiarato:

“Io ero dentro la casa e ho notato che dove stava Lulù non voleva stare Manuel. Tutto è cambiato un pomeriggio quando ci hanno mandato le creme per rassodare i glutei e certe zone particolari. Il riavvicinamento è arrivato con la crema, perché lei gli ha fatto una proposta particolare, per non definirla in altro modo. Ragazzi è andata lì e ha detto a Manuel ‘me la massaggi?’ e si è messa in una posizione che Manuel poverino stava anche sudando. Da donna sono rimasta indignata, perché non amo queste situazioni. Sono una classica donna del sud. Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello”.

Lulù e Manuel a parte, Maria ha qualcosa da dire su Jessica Selassié. A suo dire, è lei che manovra le sorelle.

Maria demolisce Jessica Selassié

La Monsé sostiene che Jessica sia la regista di tutto ciò che dicono e fanno le sorelle Selassié. Ha tuonato:

“Quando Lulù mi criticava c’era Jessica che le imboccava tutte le parole. In quella famiglia c’è una situazione particolare. Jessica suggerisce alle sorelle cosa fare. C’è un video in cui si vede Jessica che dice alla più piccola ‘Lulù sta con Manuel tu devi metterti con Samy così duri nel gioco’. Jessica fa tanto la santarellina, ma lei pilotava e faceva una regia di nascosto. Anche nelle dirette di Lulù io pensavo ‘chissà se Jessica le sta dicendo cosa dire’. Anche al GF Lulù mi aggrediva e io ho notato che era Jessica che da dietro le diceva tutto. Quindi non sto dalla loro parte, ma da quella della civiltà e del rispetto”.

Le sorelle Selassié replicheranno alle critiche di Maria? Staremo a vedere.