Maria Monsè senza filtri su Manuel Bortuzzo: “Lulù lo ha sedotto con una crema…”

Dopo la fine del GF Vip 6 Maria Monsé ha fatto alcune inaspettate confessioni sul rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

Maria Monsé ha scagliato una frecciatina contro Lulù Selassié e ha svelato perché, a suo avviso, la sua storia con Manuel Bortuzzo sarebbe naufragata.

Maria Monsè contro Lulù Selassié

Dopo l’esperienza del GF Vip Maria Monsè ha svelato perché secondo lei sarebbe naufragata la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, iniziata all’interno della casa del GF Vip.

Secondo l’ex stella di Non è la Rai, la principessa etiope avrebbe “sedotto” il nuotatore grazie all’episodio della crema anticellulite:

“Io ero nella casa quando c’è stato questo stravolgimento. Vorrei rinfrescare la memoria su questo episodio: tutto è cambiato quando è arrivato lo sponsor della crema anticellulite e ci hanno suggerito di mettercela. Lei è andata dritto da lui… ha cercato di insistere perché voleva che il rapporto decollasse. Gli ha chiesto di spalmargliela, sono entrati in camera e quando sono usciti lui aveva gli occhi a cuoricino…

Lo ha preso sul lato intimo. Lei si avvicinava e lui correva dall’altra parte poi è cambiato. Ho detto sin dall’inizio che questa storia non poteva durare, lei l’ha forzata… L’ex ragazza era tutto l’opposto”, ha dichiarato Maria Monsè. Lulù replicherà alle sue parole?

Maria Monsé contro Sophie Codegoni e le sorelle Selassié

Dopo aver detto la sua in merito al rapporto tra la principessa e il nuotatore, Maria Monsè ha scagliato anche alcune frecciatine contro Sophie Codegoni e le altre sorelle Selassié, che come lei sono state concorrenti del GF Vip 6.

“Jessica diceva che non prendeva mezzi pubblici per i tacchi ecc, ma dopo le nomination cambiava tutto e diceva che non aveva da mangiare per lei e il cagnolino. Clarissa, invece, era infastidita dal mio condividere notizie pubbliche, ma sono stata io a subire. Lei è entrata all’improvviso nel mio camerino per una diretta a mia insaputa. Noi non ci salutavamo neanche. Tu pensa che modi di fare… Anche Sophie Codegoni non si è comportata bene con me.

O si baciava da una parte o dall’altra. Lei avrebbe dovuto fare la stessa fine di Clizia per una frase che ha detto”, ha dichiarato Maria Monsé.

Le ex giovani concorrenti del programma replicheranno contro quanto dichiarato dalla showgirl? Al momento sui social tutto tace.