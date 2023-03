Maria Rita, la broker milanese scomparsa con un biglietto per Taiwan: "Non vi sopportavo più"

Maria Rita, la broker milanese scomparsa con un biglietto per Taiwan: "Non vi...

Il Corriere di Milano ha svelato nuovi particolari sull’incredibile storia di Maria Rita, classe 1959, scomparsa da Milano nel dicembre 2012. Della sua storia si era occupata la trasmissione Chi l’ha visto?.

La broker milanese aveva un biglietto aereo per Taiwan

La donna lavorava come broker assicurativo e aveva tre uffici a Milano, ma aveva contratto parecchi debiti. Il 4 dicembre 2022 il marito presentò una denuncia alla questura, dichiarando che il giorno della scomparsa Maria Rita aveva detto di dover andare in macchina a Empoli per lavoro. La sua ultima chiamata al marito fu fatta alle ore 22.

Un’amica della donna raccontò di averla vista a Roma il giorno della scomparsa. A confermarlo, un affittacamere nella zona della stazione Termini, che affermò di aver ospitato Maria Rita, presentatasi con un documento falso. Nelle tasche del cappotto la donna aveva un biglietto aereo per Taiwan.

Nel 2015, telefonò al marito: “Io non vi sopportavo più”

Nel 2015, il marito tornò in questura per integrare la denuncia con un nuovo elemento, che lasciava presumere che Maria Rita fosse ancora viva. La donna aveva infatti spedito una lettera al fratello per fargli sapere che stava bene ed era scappata per stare da sola.

Dopo qualche giorno, Maria Rita chiamò anche il figlio, dicendogli di soffrire per la lontananza, e il marito, per spiegargli il vero motivo del suo allontanamento: “Io non vi sopportavo più”. Il giorno dopo l’uomo ritirò la denuncia di scomparsa.

