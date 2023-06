Maria Sofia Federico, ex protagonista de Il Collegio, ora è diventata una sex worker su OnlyFans. La giovane è stata intervistata da Fanpage.it e ha parlato della sua attività.

Maria Sofia Federico, da Il Collegio a OnlyFans: “Lavorare con il sesso è dignitoso”

Maria Sofia Federico ha solo 18 anni, un grande seguito sui social e ha partecipato alla trasmissione Il Collegio. Si definisce attivista, femminista, animalista e vegana, e ora è diventata una sex worker su OnlyFans. “Fossi nata 200 anni fa sarei stata giustiziata per qualsiasi ragione, mentre oggi c’è una discreta libertà di pensiero ed espressione, di conseguenza anche la possibilità di portare un cambiamento positivo alla nostra società” ha dichiarato in un’intervista per Fanpage.it. “Tempo fa ho dichiarato di aver partecipato al Collegio solo per i followers” ha spiegato Maria Sofia Federico, sottolineando che cercava visibilità. “l femminismo non può essere se non intersezionale. Se io combatto una battaglia per la liberazione degli animali e una battaglia per la liberazione di chi pratica sex work, non posso automaticamente non schierarmi a favore dei diritti delle persone transgender o qualsiasi altra minoranza marginalizzata” ha aggiunto la ragazza.

“Portare avanti le battaglie con il mio corpo non è altro che un altro modo per parlare di un tema esterno a me, avrei parlato di sex work anche se non lo avessi fatto” ha spiegato Maria Sofia Federico, aggiungendo che si tratta di un’attività che le piace e spiegando che è anche una questione politica. Per lei l’attività su OnlyFans è un lavoro stabile e ha dichiarato di volersi spostare anche su Pornhub. “A me piacerebbe diventare una regista porno” ha aggiunto.

Maria Sofia Federico su OnlyFans: il lavoro da sex worker

Maria Sofia Federico ha un approccio che tende alla sensibilizzazione nel suo lavoro da sex worker. “Mi chiedono porno, contenuti fetish, di fare sex chat, ma io dico di no perché non ho molto tempo” ha dichiarato, parlando delle richieste dei clienti. Le chiedono spesso video in cui ha rapporti con un’altra persona e lei li fa con la sua ragazza o con altre persone che stanno con lei. Il prezzo va in base alla tipologia di richiesta ma anche “al giorno, quanto mi sta simpatica la persona con cui parlo. C’è a tutti gli effetti una trattativa, mi rapporto con delle persone“. “Il bello del sex work è vendere l’accesso alla tua intimità, la cosa eccitante è quella, così si instaura un legame con la persona che te lo sta chiedendo” ha dichiarato, aggiungendo che dedica a OnlyFans 8 o 9 ore a settimana. Intanto studia cinema perché desidera diventare una regista e occuparsi di porno. “Non parlo a mamma e papà del perché il sex work sia legittimo e perché vorrei mi accettassero. Se sei stupido e dici di volermi bene, quando per volere bene a una persona, amarla, bisognerebbe prima di tutto comprenderla e non partire con l’intenzione di fare la cosa giusta per lei senza ascoltarla, son affari tuoi. Quindi se anche con loro faccio un attivismo instancabile a casa, non lo faccio per loro, ma perché tengo ai miei ideali” ha aggiunto la giovane. “Sono in una relazione poliamorosa e innamoratissima della mia fidanzata” ha raccontato Maria Sofia Federico.