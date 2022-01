Maria Teresa Ruta delusa da Tommaso Zorzi: “La sua natura è quella”

Maria Teresa Ruta ha confessato di essere delusa dal comportamento di Tommaso Zorzi nei suoi confronti.

Maria Teresa Ruta ha confessato che sarebbe delusa dal comportamento di Tommaso Zorzi, con cui ha condiviso l’avventura del GF Vip 5.

Maria Teresa Ruta delusa da Tommaso Zorzi

Maria Teresa Ruta aveva stretto un ottimo rapporto con Tommaso Zorzi al GF Vip 5 (di cui l’influencer è stato vincitore) ma poi, una volta terminato il programmo, i due avrebbero smesso completamente di sentirsi.

A svelarlo è stata la stessa showgirl, che con Zorzi aveva condiviso anche l’avventura di Pechino Express.

“Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne sì. Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando. Gli uomini un po’ meno. In particolare mi ha deluso Tommaso Zorzi. Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono.

Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GF Vip, siamo stati bene. Poi l’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma”, ha dichiarato.

Maria Teresa Ruta: i social

L’ex moglie di Amedeo Goria ha anche lasciato intendere che Zorzi l’avrebbe cancellata dai social e che lei, molto presto, potrebbe fare lo stesso. “Tommaso mi prendeva in giro. C’è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi.

Può fare quello che vuole. Io non l’ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone“, ha affermato. L’influencer replicherà?

Maria Teresa Ruta e Katia Ricciarelli

Per quanto riguarda la nuova edizione del GF Vip Maria Teresa Ruta ha rivelato che farebbe il tifo per Katia Ricciarelli (nonostante nelle ultime settimane la cantante si sarebbe attirata contro non poche polemiche).

“Katia non si sta rendendo conto che sta mettendo una macchia sulla sua carriera splendida. E sulla sua persona altrettanto magnifica. Il GF Vip è una bolla dove stanchezza e noia a volte ti fanno inciampare. Katia è caduta, io saprei come risollevarla. Tifo per lei”, ha dichiarato.