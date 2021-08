Maria Teresa Ruta, la lettera alla figlia: “Non ti devi innamorare per far felice me”

Maria Teresa Ruta ha scritto una lettera per la figlia Guenda, che oggi sembra aver ritrovato la serenità in amore.

Maria Teresa Ruta ha scritto una lettera a sua figlia, Guenda Goria, che da poco avrebbe ritrovato l’amore al fianco del fidanzato Mirko Gancitano.

Maria Teresa Ruta: il fidanzato

Maria Teresa Ruta ha un rapporto davvero speciale con sua figlia, Guenda Goria, che al momento si trova in vacanza con lei e il fidanzato, Mirko Gancitano, con cui da poco ha iniziato una liaison.

In passato Maria Teresa Ruta ha avuto da ridire sulle relazioni di Guenda e in particolare su quella con l’ex fidanzato Telemaco Dell’Aquila, che a suo dire sarebbe stato troppo anziano per la figlia. Oggi Maria Teresa Ruta ha deciso di scrivere una lettera a sua figlia per incoraggiarla a trovare il vero amore senza curarsi dei suoi giudizi e infine ha svelato anche cosa penserebbe del suo attuale fidanzato Mirko:

“Figlia mia, mi scrivi che nei primi quattro mesi di fidanzamento mi sono rifiutata di conoscere il tuo nuovo amore, Mirko.

È vero. Mi avevi più volte invitato a cena con voi, ma io avevo sempre trovato una scusa, e ora voglio spiegarti il perché”, ha scritto Maria Teresa Ruta nella sua lettera alla figlia, e ancora:

“La cosa che mi stupisce e mi lascia perplessa, e un po’ persino impaurita, è che a pochi giorni di distanza da questi miei discorsi, fatti anche pubblicamente in alcuni interventi televisivi, e ripresi dai media più volte, tu improvvisamente ti sia innamorata e abbia iniziato a frequentare un ragazzo coetaneo (…) Mirko mi sembra un ragazzo straordinario e a me piace moltissimo, ma l’alchimia deve essere tra te e lui.

Io posso apprezzarlo per quello che vedo trasparire dai tuoi occhi e posso anche pensare che sia la persona giusta, ma ribadisco che deve essere giusta per te, non ti devi innamorare per fare felice me. Questa volta sono stata io ad invitarvi, ma non a cena, dove alla fine si possono fare poche chiacchiere, ma addirittura in vacanza, anche se breve perché sei impegnatissima.” Al termine della sua lettera Maria Teresa Ruta è anche tornata a precisare che Mirko debba piacere a sua figlia e che questa è l’unica cosa che conta.

Maria Teresa Ruta: la vacanza

I tre stanno trascorrendo le loro vacanze in barca e, a quanto pare, si è già instaurato un ottimo rapporto tra Maria Teresa Ruta e Mirko Gancitano. La storia tra lui e Guenda è destinata a durare? In tanti tra i fan sperano proprio di sì!

Maria Teresa Ruta: i figli

Maria Teresa Ruta ha avuto due figli insieme all’ex marito Amedeo Goria, ossia Guenda e Gian Amedeo. Oggi la famosa showgirl è felicemente legata a Roberto Zappulla.