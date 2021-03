Dopo il grande successo del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha rivelato che ora parteciperebbe volentieri a Temptation Island

Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta non è tuttavia arrivata in finale come molti si aspettavano. Il pubblico che l’aveva tanto sostenuta nei numerosi televoti ha infatti deciso anzitempo e contro ogni previsione che la sua esperienza nella Casa di Cinecittà dovesse concludersi prima.

Ad ogni modo, la conduttrice ha lasciato un segno indelebile nel popolare show di Canale 5, come dimostrano i continui gossip e le interviste a lei richieste. Proprio in una di esse, l’ex gieffina ha recentemente rivelato che parteciperebbe volentieri a un altro reality.

Ricordiamo che Maria Teresa Ruta ha già partecipato anche all’Isola dei Famosi nella prima edizione del 2003. Successivamente ha anche preso parte a Pechino Express nel 2018, dove peraltro vinse in coppia con Patrizia Rossetti. In quale altro reality sarebbe dunque propensa a cimentarsi adesso? Proprio la stessa presentatrice piemontese ha svelato che sarebbe felice di partecipare niente meno che a Temptation Island: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”.

Il fidanzato Roberto, spesso e volentieri nominato da Maria Teresa nella magione romana, è stato per lei una vera e propria àncora di salvezza. Proprio durante il Gf Vip, la donna ha raccontato la loro storia d’amore, dichiarando di aver seguito il suo istinto. Ha infatti deciso di stare con questa persona che l’ha resa di nuovo felice, nonostante un iniziale allontanamento dai figli Guenda e Amedeo Goria.