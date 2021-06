Maria Zaffino, ex ballerina professionista di Amici, diventa nonna a 43 anni

Dopo essere stata una delle storiche ballerine professioniste di Amici Maria De Filippi, Maria Zaffino per diventare nonna.

I fan più accaniti di Amici la ricorderanno senza dubbio come una delle storiche ballerine professioniste del popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La danzatrice decise di lasciare lo show per dedicarsi al suo ruolo di mamma, mentre ora sta per iniziare la sua nuova avventura di nonna, a dispetto della giovane età.

Di chi stiamo parlando nello specifico? Ebbene, a soli 43 anni Maria Zaffino ha condiviso sui social una foto della primogenita Chiara con il suo bebè, ringraziandola per lo splendido regalo.

Maria Zaffino diventa nonna a 43 anni

Classe 1977, Maria Zaffino è rimasta incinta di Chiara molto giovane. La ballerina ha prestato la sua collaborazione ad Amici per ben dieci anni, ricordata peraltro per la storia con l’ex allievo Michele Maddaloni.

Maria ha poi trovato l’amore della sua vita con Daniele, che ha sposato nel 2019.

Già nel 2015 i due avevano avuto Maya e per questo la ballerina decise di lasciare il talent della De Filippi a 37 anni.

Oggi tuttavia Maria si dice nuovamente pronta a farsi conoscere dalle nuove generazioni grazie alla sua accademia di danza. Pur avendo abbandonato il mondo televisivo, la Zaffino continua infatti a dedicarsi al ballo, partecipando spesso a eventi di danza. Su Instagram è peraltro seguita da oltre 25mila follower, consolidando così la propria soddisfazione professionale insieme a quella personale.