Marialaura De Vitis: chi sono gli ex fidanzati oltre Paolo Brosio? L'ex naufraga sarebbe attualmente impegnata con un rapper.

Marialaura De Vitis è diventata popolare per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio. Grazie a questo legame più o meno reale, è sbarcata in televisione e ha partecipato come concorrente a La Pupa e il Secchione Show e all’Isola dei Famosi 2022.

Chi sono i suoi ex fidanzati?

Diventata popolare grazie alla relazione con Paolo Brosio, Marialaura De Vitis è reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi 2022. In Honduras ha attirato l’attenzione perché ha dichiarato di essere interessata a due concorrenti. Appena sbarcata in Playa sembrava innamorata di Alessandro Iannoni, poi, dopo il due di picche, ha rivolto le sue mire a Luca Daffrè.

In entrambi i casi, la ‘povera’ Marialaura non ha ottenuto nulla, forse neanche l’amicizia. Parlando di ex fidanzati, senza ombra di dubbio, il suo amore più famoso è Brosio. Quando la love story è finita, l’ex naufraga ha dichiarato:

“Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito. All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona. Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”.

Gli altri ex di Marialaura oltre Paolo Brosio

Considerando che Marialaura è giovane ed è diventata popolare grazie alla relazione con Brosio, è scontato sottolineare che gli ex fidanzati prima di Paolo non sono noti. Dopo la rottura si parlava di un flirt con Giorgio Manetti, ma l’ex cavaliere di Uomini e Donne l’ha smentito categoricamente: “È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni“. Quando ha partecipato a La Pupa e il Secchione Show, la De Vitis sosteneva di essere interessata a Gianmarco Onestini.

Il ragazzo, però, ha preferito rivolgere le sue attenzioni a Mila Suraez.

Marialaura De Vitis è fidanzata?

Come già sottolineato, arrivata all’Isola Marialaura aveva già dimenticato Onestini e ha puntato prima Alessandro e dopo Luca. In ogni caso, ha ricevuto un bel due di picche. In questo marasma sentimentale, un rapper, tale Lorenzo Orsini, sostiene di essere il fidanzato della De Vitis da oltre un anno. L’artista ha dichiarato: “L’ho conosciuta a Modena. Lei è di Reggio Emilia. Attraverso amici in comune ci siamo presentati in un locale a Modena. Eravamo precisamente nel bar Calle 9“.