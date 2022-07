Marialaura De Vitis e l’anoressia: “Pesavo 45kg, ne sono uscita nonostante gli insulti”

Marialaura De Vitis ha confessato per la prima volta di aver sofferto di anoressia e ha raccontato la sua difficile esperienza.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, ha confessato di aver combattuto contro l’anoressia e ha svelato alcuni retroscena sulla difficile situazione che si è trovata a vivere.

Marialaura De Vitis: l’anoressia

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi Marialaura De Vitis ha confessato alcuni retroscena sulla sua battaglia contro l’anoressia e ha svelato che nel 2019 sarebbe arrivata a pesare 45 chili.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha anche rivelato di aver ricevuto insulti sul suo aspetto fisico che l’avrebbero profondamente segnata.

“Le parole fanno male quanto calci e pugni. Prima di scrivere un commento, bisognerebbe pensarci. Chi lo legge potrebbe essere una persona sensibile, che crede davvero agli insulti e agli attacchi, ne fa una malattia e si rovina la vita per degli sconosciuti”, ha affermato, e ancora:

“Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019.

Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Tantissime cose che rovinano la vita”.

Oggi Marialaura sarebbe riuscita a guarire e ha dichiarato di voler raccontare la sua esperienza per essere d’aiuto alle ragazze che, come lei, si sono trovate a dover combattere contro il mostro dell’anoressia.

Come lei anche Rosalinda Cannavò ha recentemente parlato della sua esperienza con la malattia.