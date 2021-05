Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Brosio, accusa Corona: “Mi ha incastrata”

Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, ha affermato che Fabrizio Corona l'avrebbe spinta a mentire sul loro rapporto.

Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, ha accusato Fabrizio Corona di aver cercato di convincerla a mentire in diretta tv sul suo rapporto con il giornalista ed ex concorrente del GF Vip.

Marialaura De Vitis contro Fabrizio Corona

Nuovi guai stanno per investire Fabrizio Corona: Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, ha confessato a Fanpage.it di aver incontrato l’ex Re dei paparazzi in alcune occasioni durante la sua relazione con il giornalista. Corona – che sarebbe stato agli arresti domiciliari, dove si trova tutt’ora – le avrebbe suggerito di “mentire” sul suo rapporto con Brosio cercando di restare il più a lungo possibile nei salotti televisivi (ed in particolare quelli della D’Urso, dove più volte la De Vitis si è recata – dietro compenso – in compagnia dello stesso Brosio).

“Fabrizio (Corona, ndr) mi aveva suggerito una versione diversa dalla realtà che non avrei mai dato in tv.

Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione. Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv.

Cosa che avrebbe fatto passare male sia Paolo che me”, ha dichiarato.

Marialaura De Vitis e il presunto tradimento

Durante l’intervista rilasciata a Fanpage.it Marialaura De Vitis ha anche affermato che Diego Granese – l’uomo con cui era stata accusata del presunto tradimento ai danni di Brosio – non sarebbe altri che un noto volto dell’agenzia Atena, anch’essa vicina alla persona di Fabrizio Corona.

“Diego aveva assistito ai miei incontri con Fabrizio. (…) Avevo solo accettato un suo passaggio a casa e loro, Diego e Fabrizio, si saranno messi d’accordo con un paparazzo. Sono stata incastrata, volevano mandare in tv un loro talent sfruttando me”, ha confessato la ragazza. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Marialaura De Vitis e Brosio: la verità

Nell’intervista di Fanpage.it Marialaura De Vitis è tornata a confermare l’onestà del suo rapporto con Paolo Brosio e non ha replicato alle illazioni in merito alle sue ospitate tv. La vicenda avrà ulteriori risvolti? Per il momento sui social tutto tace.