Marialaura De Vitis replica alle accuse di aver sfruttato Paolo Brosio per fama e soldi

Marialaura De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati: la 22enne si trova ora a dover rispondere alle accuse di chi dice abbia sfruttato il giornalista

La storia d’amore tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis è giunta alla fine, come annunciato pochi giorni fa dai diretti interessati. Il rapporto tra la giovane soubrette e il popolare giornalista toscano era del resto stato fin da subito subissato da critiche.

Pure adesso che la loro relazione si è ormai chiusa, c’è chi continua in ogni caso a fare delle precise insinuazioni su Marialaura. Molti ritengono infatti che la 22enne si sia avvicinata all’ex inviato del Tg4 solo per visibilità, nonché per sfruttarne le sue possibilità economiche.

Marialaura De Vitis risponde alle critiche

Di fronte a tali accuse, la De Vitis ha pertanto reagito pubblicando su Instagram alcune Stories. Già parecchio contestata anche in tv, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso, Marialaura si è detta stanca dei continui attacchi e infastidita da chi ha definito la sua casa una “topaia sporca”.

Mettendo dunque in chiaro alcune cose, ha precisato che non ha mai voluto prendere in giro il suo ex compagno, né spillargli del denaro. “Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa topaia, come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”, è stata di fatto la precisazione della giovane modella.