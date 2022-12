Mariana Rodriguez è incinta: sesso e nome del bebè

Mariana Rodriguez, ex concorrente del GF Vip 1, è incinta.

La bella notizia è arrivata dal suo profilo Instagram, dove si è mostrata con il pancione già pronunciato.

Mariana Rodriguez è incinta

Bebè in arrivo in casa di Mariana Rodrguez e Gianmaria Coccoluto. L’ex concorrente del GF Vip 1 e dell’Isola dei Famosi versione spagnola ha annunciato di essere incinta sul suo profilo Instagram. Ha condiviso una serie di scatti bellissimi, dove mostra un pancione già pronunciato. Mariana, infatti, ha già scoperto il sesso del bambino e ha deciso il nome che gli darà.

L’annuncio di Mariana Rodriguez

Mariana, a didascalia delle foto, ha annunciato:

“Sei l’amore della mia vita? La risposta è: no, perché la vita è troppo corta per limitare i sentimenti che provo verso di te. Ti ho fatto con l’amore più puro e più nobile che l’essere umano possa provare… Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farò da madre, da padre, da migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti”.

Per la Rodriguez e il compagno Gianmaria si tratta del primo figlio.

Il sesso e il nome del bambino

Mariana Rodriguez e Gianmaria Coccoluto sono in attesa di un bel maschietto, che hanno deciso di chiamare Noe Maria. In questi giorni la coppia si sta godendo un viaggio in Brasile, poi si concentrerà sulle preparazioni per l’arrivo del primo figlio.