Marianna Morandi replica a Biagio Antonacci: "I sensi di colpa? Ecco cosa penso"

Ospite a Oggi è un altro giono insieme a sua madre, Laura Efrikian, Marianna Morandi ha replicato alle parole del suo celebre ex, Biagio Antonacci.

Marianna Morandi: la replica a Biagio Antonacci

La figlia di Gianni Morandi, Marianna, è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e per la prima volta ha replicato alle parole del suo celebre ex, Biagio Antonacci, a cui è stata legata per quasi 10 anni durante gli anni ’90 e con cui ha avuto i suoi due figli. Nei giorni scorsi, in un’intima intervista al Corriere della Sera, il cantante aveva ammesso di essersi sentito in colpa per aver lasciato la casa condivisa con la sua ex e i loro due figli. Marianna ha replicato affermando: “Si, l’ho letta, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo”.

Oggi i due sono riusciti a mantenere un buon rapporto per il bene dei loro due figli e Biagio Antonacci ha ritrovato la serenità accanto a Paola Cardinale, madre del suo terzo figlio.