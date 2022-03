Marianna Podgurskaya, l’influencer incinta a Mariupol accusata dai russi di recitare una parte

La guerra in Ucraina prosegue e con lei anche la disinformazione: nuova vittima è l'influencer incinta fotografata tra le macerie dell'ospedale a Mariupol

La guerra in Ucraina prosegue e con lei anche la disinformazione da parte dei russi: nuova vittima è l’influencer incinta fotografata tra le macerie dell’ospedale di Mariupol e accusata da Mosca di recitare una parte.

Guerra in Ucrana, la storia di Marianna Podgurskaya

Marianna Podgurskaya è un’influencer ucraina, diventata simbolo in questi giorni della sofferenza del suo Paese, dopo l’aggressione subita da parte della Russia. Le foto di Marianna incinta tra le macerie dell’ospedale di Mariupol, bombardato da Mosca, hanno fatto il giro del mondo, ma qualcuno le accusa di strumentalizzazione. L’influencer è stata, infatti, accusata di aver recitato una parte, per fare la vittima e provare a rendere le cose più drammatiche di come sono.

Le accuse e la veridicità dello scatto

Sul web è circolata l’ipotesi che Marianna fosse stata truccata appositamente per simulare le ferite e che in realtà non fosse nemmeno incinta. Teorie facilmente smentibili semplicemente accedendo al suo profilo Instagram, dove la ragazza si vedeva incinta nelle foto di qualche mese fa, molto prima dell’attacco dei russi. Lo scatto che la ritrae a Mariupol è assolutamente reale. La donna era stata immortalata da Evgeniy Maloletka, fotografo freelance che collabora con l’agenzia di stampa internazionale Associated Press.

Persino l’ambasciata russa nel Regno Unito aveva provato a sostenere la fake news, pubblicando diversi tweet contro la donna accusata ancora una volta di aver intentato una messinscena.