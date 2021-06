Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci insieme: “Quello che mi fa stare bene è amore”

Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci sono stati paparazzati insieme a Napoli. L'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del loro rapporto.

Mariano Catanzaro è stato fotografato a Napoli insieme a Giovanni Ciacci, opinionista Tv famoso anche per il suo pizzetto blu. L’ex tronista ha definito Ciacci come “un gigante buono” e in un’intervista per il settimanale Nuovo ha parlato del loro rapporto. “Non ho mica paura di essere etichettato perché lo abbraccio in pubblico” ha dichiarato Mariano Catanzaro. Alcune voci parlano di una possibile partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip, ma Ciacci ha dichiarato di voler abbandonare la tv.

Lo ha annunciato lui stesso proprio in televisione, durante l’ultima puntata di Ogni Mattina. Ora Ciacci è stato immortalato a Napoli dal settimanale Nuovo, dove ha trascorso un fine settimana molto romantico in compagnia dell’ex tronista Mariano Catanzaro. Le foto sono state pubblicate sul settimanale, e ritraggono la coppia molto sorridente su un balcone.

Mariano Catanzaro qualche settimana fa aveva dichiarato di essere molto attratto da Tommaso Zorzi, ma ora sembra portare avanti una frequentazione con Giovanni Ciacci.

Lo ha definito “un gigante buono” e ha spiegato di non avere alcuna paura del giudizio degli altri se vuole abbracciarlo in pubblico. Non sono state aggiunte altre parole sul loro rapporto. Giovanni Ciacci è pronto ad abbandonare la televisione ma, nonostante questo, si è già parlato di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip in compagnia di Mariano Catanzaro. Per lui potrebbe essere una buona opportunità dopo essere stato costretto al forfait all’Isola dei Famosi a causa di problemi di salute .

“Oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento: dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione” ha dichiarato Giovanni Ciacci a Ogni Mattina. Adriana Volpe subito ha pensato ad uno scherzo, ma Ciacci ha ribadito che è la verità. “Ma dovresti essere contento, privilegiato” ha fatto notare la conduttrice. Giovanni Ciacci ha definito la tv “un inferno” e ha aggiunto di essere tentato di lasciar perdere i programmi televisivi per dedicarsi alla vita di campagna e all’orto. “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto. Privilegiato? Per quello abbiamo fatto io e te sì, ma questo lavoro è un inferno e non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate” sono state le sue parole.