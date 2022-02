Mariano Di Vaio in ospedale per un infortunio: cos’è successo

Mariano Di Vaio è finito in ospedale a causa di un infortunio sul campo da padel. Tutto quello che c'è da sapere.

Mariano Di Vaio ha svelato ai fan dei social di essere finito in ospedale a causa di un infortunio sul campo da padel.

Mariano Di Vaio: l’infortunio

Mariano Di Vaio è stato costretto a chiamare un’ambulanza e a farsi portare in ospedale dopo che, sul campo di padel, una racchetta avrebbe finito per colpire il suo naso.

Attraverso i social l’influencer ha cercato di tranquillizzare i fan sulle sue condizioni e ha scherzato con loro affermando:

“Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene”, e ancora: “Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all’ospedale, non mi hanno fatto niente, non mangio da stamattina. Dovrò tornarci tra 3 giorni”. Di Vaio ha preferito non mostrare ai fan il suo naso frontalamente perché sarebbe “troppo brutto”.

Mariano Di Vaio: la quarta figlia

Da alcune settimane Mariano Di Vario e sua moglie Eleonora Brunacci sono diventati genitori della loro quarta bambina, la piccola Mia Annabelle. Per la coppia si è trattato dell’arrivo della prima femminuccia dopo tre figli maschi.

“Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia” salmo: 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio. È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa !!! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele è ok ora !!! Gli farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà!”, ha scritto via social Di Vaio annunciando la nascita della sua bambina.