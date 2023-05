Mariantonietta Cutillo morta a 16 anni col cellulare nella vasca: il ricordo della scuola

La 16enne Mariantonietta Cutillo ha perso la vita a causa di un incidente domestico. La ragazza stava facendo un bagno nella vasca quando è rimasta folgorata dal cellulare che stava tenendo in mano. Dalle indagini è emerso che la giovane stesse parlando al telefono mentre questo era in carica: il caricabatterie è entrato a contatto con l’acqua e non le ha lasciato scampo.

Mariantonietta Cutillo morta folgorata dal cellulare nella vasca: il ricordo della scuola

La scuola che frequentava Mariantonietta, l’Istituto alberghiero IPSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino, ha voluto dedicare alla studentessa un ricordo speciale, pubblicando un post sulla sua pagina Facebook. Nella foto social viene immortalato il banco che apparteneva a Mary (così la chiamavano i suoi amici e compagni di classe) ricoperto di fiori bianchi. “A te, dolce angelo, va il nostro pensiero e il nostro affetto, un bene tanto naturale da provare per una ragazza seria, solare e benvoluta da tutti, come te” – sono le frasi riportate a commento della stessa foto.

Il cordoglio del sindaco di Montefalcione

Anche Angelo Antonio d’Agostino, il sindaco di Montefalcione ha voluto mandare un messaggio alla famiglia di Mariantonietta, spiegando come tutto il paese sia rimasto sconvolto per la tragica scomparsa della 16enne: “Una notizia che mai avremmo voluto ci giungesse, che abbiamo sperato fino all’ultimo non fosse vera. L’impatto, poi, con la realtà amara, triste, drammatica e angosciosa. Montefalcione è stata colpita al cuore: le è stato portato via tragicamente uno dei suoi fiori più giovani e belli. L’intera cittadinanza è turbata, addolorata da questa improvvisa, innaturale quanto inaccettabile perdita. In questo momento di immensa tristezza e inspiegabile dolore, sentiamo il bisogno di abbracciare la famiglia di Mariantonietta, perché sentano il conforto e il calore da parte di tutta la Comunità. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.”