Il padre di Mariasofia Federico ha espresso il suo rammarico dopo aver scoperto che la figlia lavorerà per la Rocco Siffredi Academy. La risposta della ragazza non si è fatta attendere.

Mariasofia Federico, la risposta alle dichiarazioni del padre

Luca Federico, padre di Mariasofia Federico, influencer e star della trasmissione Il Collegio, ha reagito all’annuncio della figlia che, dopo aver aperto un profilo su OnlyFans, ha dichiarato di essere stata scelta per la Rocco Siffredi Academy. “Se gira delle scene hard? Non è che mi dà fastidio, mi strazia” ha commentato il padre della 18enne, che parla di attivismo del porno per riabilitare la condizione dei sex worker. Il padre ha spiegato che lui e la moglie “sono quasi collassati” e poi ha aggiunto di aver accettato di parlare con Siffredi, perché è “il male minore“.

Mariasofia ha deciso di rispondere alle dichiarazioni del padre, attraverso i social. “Le statistiche dimostrano che solo una ristrettissima nicchia di chi crea contenuti riesce effettivamente a fare successo, quindi se della gente dovesse buttarcisi attratta dal falso mito dei soldi facili, ricorderei che lo scotto da pagare sarebbe quello di ritrovarsi davanti ad un futuro incerto, dove si può essere licenziati dal posto di lavoro o mai assunti per via della chiusura mentale che c’è in giro o dove non si riesce a sopportare la vergogna. Ma quello che provo a far capire alla mia famiglia è che nel mio caso è diverso, visto che ricevo un trattamento da parte di tutta Italia da quando ho 14 anni per la colpa di fare attivismo” ha dichiarato.

Mariasofia Federico dopo le dichiarazioni del padre: “Vada in terapia”

Mariasofia Federico ha voluto precisare che non lo fa per soldi o per gioia e che non è spaventata dai continui attacchi degli haters. “Mi sento di riprendere anche le dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni di mio padre per commentarle. Alla Zanzara ha detto di essere stato fruitore di porno da giovane e di essere anche andato dalle escort, ma non riesce a fare pace con la realtà che io faccio la stessa cosa. Questo mi mette tanto rammarico perché indica che la nostra categoria è lo zimbello di tutti anche se poi quei tutti ci sfruttano per piacere, ed è segno di un’ipocrisia rara” ha dichiarato la giovane.

“Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la propria incomprensione su una figlia per cui dovrebbe rappresentare un modello di riferimento nonché una figura con cui dialogare per crescere assieme senza pregiudizio. Quindi alla sua domanda, condivisa da mia madre, ‘non volevi cambiare il mondo?’ io rispondo che non c’è nulla di più rivoluzionario che cogliere la profonda incoerenza di queste reazioni collettive e denunciarla continuando a essere me stessa in libertà” ha aggiunto.