Marica Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato: di chi si tratta

Marica Pellegrinelli e William Djoko

Marica Pellegrinelli è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia del dj olandese William Djoko. I due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti inequivocabili, e sembra dunque chiaro che tra i due sia in atto una liaison.

Per il momentoi la famosa modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, non ha confermato le voci in circolazione ma in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Marica Pellegrinelli: la vita privata

Da circa 2 anni Marica Pellegrinelli si è separata dal padre dei suoi figli, Eros Ramazzotti, con cui è stata sposata per circa 4 anni. In seguito alla rottura dal cantante, la modella è stata legata per un certo periodo a Charley Vezza e solo ora, a distanza di un anno, è stata paparazzata in compagnia della sua presunta nuova fiamma.

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti: i motivi dell’addio

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati pacificamente per il bene dei loro due bambini, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. In seguito alla separazione dal cantante la stessa Marica Pellegrinelli ha svelato i motivi che l’avrebbero spinta a dirgli addio: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice.

Mi dicevo: ‘avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni’”, ha confessato, e ancora:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.