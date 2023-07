Marica Pellegrinelli: "Io colpita da un tumore, mi hanno operata"

Per la prima volta Marica Pellegrinelli ha confessato attraverso i social di esser stata operata a causa di un tumore ovarico.

Marica Pellegrinelli: il tumore

Suoi social Marica Pellegrinelli ha condiviso alcuni dettagli e retroscena legati alla sua quotidianità e alla sua vita con i figli e il fidanzato, William Djoko e, per la prima volta, la celebre modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti ha deciso di usare i suoi canali ufficiali per parlare di una tematica molto delicata e legata a uno dei momenti più difficili della sua vita, ossia quando un anno fa ha scoperto di avere un tumore. Marica Pellegrinelli ha dovuto subire un delicato intervento e affrontare un periodo di cure.

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione ? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, ha ammesso via social. In tanti sono rimasti colpiti dalla sua confessione e le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà via social.