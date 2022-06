Marica Pellegrinelli: la foto col fidanzato e il commento di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha postato una foto in compagnia del suo fidanzato e Eros Ramazzotti l'ha commentata via social.

Marica Pellegrinelli: la foto e la reazione di Eros

A due anni dalla fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è tornata a sorridere al fianco di William Djoko, il dj olanese con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi e che non ha mancato di definire il suo “amore immenso”. Nelle ultime ore la modella ha postato uno scatto in cui è ritratta col compagno e tra i commenti ne è spuntato anche uno da parte del suo ex, Eros Ramazzotti, con cui Marica Pellegrinelli è rimasta in buoni rapporti.

“Il tuo habitat preferito, miao”, ha scritto il cantante, che evidentemente ha mantenuto rapporti pacifici con la sua ex, con cui condivide l’amore per i due figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

La separazione

Marica Pellegrinelli ha sempre espresso la sua enorme stima nei confronti di Eros Ramazzotti e, in merito alla loro separazione, aveva dichiarato:

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice”, ha raccontato, e ancora: “Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma.

Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni (…) Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”