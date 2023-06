Attraverso i social Marica Pellegrinelli si è sfogata per le numerose notizie apparse sulla sua home social in merito a Luis Sal (balzato agli onori delle cronache nelle ultime ore per via della sua lite con Fedez).

Marica Pellegrinelli: le notizie su Luis Sal

Marica Pellegrinelli, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, ha affidato ai social un suo sfogo in merito allo YouTuber Luis Sal che, a suo dire, non avrebbe mai sentito nominare. La modella ha lasciato intendere di esser stufa di ricevere notizie sul conto dello YouTuber attraverso i social, dove lo stesso Sal – nelle ultime ore – ha condiviso un suo video contro il rapper Fedez (con cui era amico e avrebbe finito per litigare nelle ultime settimane). “Non so chi sia Luis Sal. C’è un modo per bannare qualsiasi notizia, pagina suggerita, reel non richiesti e quant’altro? Ho messo piede in Italia e la mia homepage non mi da pace. Davvero, non m’interessa”, ha chiesto Marica Pellegrinelli.

In tanti sui social sono rimasti stupiti dalla richiesta della modella, che ha dato prova di non essere minimamente interessata ai gossip in circolazione. La stessa Marica Pellegrinelli è più volte finita al centro del gossip per via della sua passata storia d’amore con Eros Ramazzotti, con cui è rimasta in rapporti pacifici dopo la separazione.