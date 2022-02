Marica Pellegrinelli presenta il nuovo fidanzato ai figli: di chi si tratta

Marica Pellegrinelli avrebbe presentato il suo nuovo fidanzato ai suoi figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Dopo l’addio a Eroz Ramazzotti e una liaison vissuta con Charley Vezza, Marica Pellegrinelli sembra aver ritrovato la felicità accanto al dj William Djoko.

Marica Pellegrinelli e William Djoko

Secondo indiscrezioni Marica Pellegrinelli si sarebbe decisa a presentare il suo compagno, William Djoko, ai due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria, nati dal suo amore per Eros Ramazzotti.

La modella e il dj si frequenterebbero già da diversi mesi e la loro storia starebbe procedendo a gonfie vele. Secondo i rumor in circolazione i due si sarebbero conosciuti durante una vacanza a Ibiza eil dj non avrebbe figli e non sarebbe mai stato sposato.

Marica Pellegrinelli: l’addio a Eros Ramazzotti

Per Marica Pellegrinelli si tratta della prima storia importante dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti.

La storia d’amore tra lei e il cantante è stata duratura e importante ma lei stessa ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di dire addio a Eros Ramazzotti.

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso.

E infatti è finito anche il matrimonio”, ha ammesso la modella, e ancora: “Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”.

Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli il cantante ha preferito restare a lungo single.